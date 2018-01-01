عاجل - السعودية تعلن عن اتفاق لتأسيس كيان جديد يضم 7 دول بينها اليمن

الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت السعودية اليوم الاربعاء 12 ديسمبر /كانون الاول 2018م عن اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقل مأرب برس عن وسائل اعلام سعودية قولها ، ان كيان البحر الأحمر يضم سبع دول هي «السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن».

وبحسب تلك الوسائل الاعلامية ، فإن كيان البحر الاحمر وخليج عدن ، هو مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وهذا الكيان سيعزز الامن والاستثمار والتنيمة لدول الحوض.

ولم ترد تفاصيل اكثر عن الاتفاق.