عاجل - السعودية تعلن عن اتفاق لتأسيس كيان جديد يضم 7 دول بينها اليمن

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اعلنت السعودية اليوم الاربعاء 12 ديسمبر /كانون الاول 2018م عن اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن.
ونقل مأرب برس عن وسائل اعلام سعودية قولها ، ان كيان البحر الأحمر يضم سبع دول هي «السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن».
وبحسب تلك الوسائل الاعلامية ، فإن كيان البحر الاحمر وخليج عدن ، هو مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وهذا الكيان سيعزز الامن والاستثمار والتنيمة لدول الحوض.
ولم ترد تفاصيل اكثر عن الاتفاق.