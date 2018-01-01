نجم جديد يستعد للنزول من سفينة برشلونة!

الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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يبدو أن نجماً جديداً سيحزم حقائبه ويرحل عن النادي الكتالوني. تقارير صحفية تُشير إلى أن نجماً ينشر سحره الكروي منذ سنوات مع برشلونة بدأ فعلاً التحرك، من أجل حمل قميص فريق أوروبي آخر بداية من الموسم القادم.

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تصدر نجم برشلونة إيفان راكيتيتش قائمة اللاعبين، الذين تطمح أكبر الأندية الأوروبية الكبيرة للتعاقد معهم على غرار مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. فالدولي الكرواتي قدم مستويات رائعة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الأخير، فضلاً عن تألقه المستمر مع النادي الكتالوني.

ورغم تأكيد إدارة "البلوغرانا" أن راكيتيتش جزء لا يتجزأ من الفريق، ورفضها التفريط في خدمات متوسط الميدان الموهوب، إلاّ أن بعض التقارير الصحفية تشير إلى أن رحلة الدولي الكرواتي مع الفريق الكتالوني اقتربت من نهايتها.

وفي هذا الصدد، أوضح موقع "le10sport" أن إيفان راكيتيتش، قرر الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأضاف الموقع الفرنسي أن قيمة انتقال الدولي الكرواتي ستكون 150 مليون يورو ( قيمة الشرط الجزائي في عقده).

وأفاد نفس المصدر، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن راكيتيتش وضع فعلاً منزله في برشلونة للبيع، كما أنه سجل بناته في مدرسة فرنسية ما يعد إشارة واضحة على وجهة الدولي الكرواتي المستقبلية.

هذا ويُعد باريس سان جيرمان من أكثر الفرق اهتماماً بالحصول على خدمات إيفان راكيتيتش، إذ يرغب النادي الباريسي في الظفر بخدمات الدولي الكرواتي، من أجل حل مشاكل الوسط التي يُعاني منها الفريق، فضلاً عن تعويض رحيل نجم الفريق أدريان رابيو المتوقع عن باريس سان جيرمان. الجدير ذكره أن إيفان راكيتيتش( 30 عاماً)، يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف سنة 2021.

عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.