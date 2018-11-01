الاصلاح يكشف عن ضرورات وأسباب تقارب الحزب مع الامارات ويتحدث عن «شكوك متبادلة»

الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس الدائرة الإعلاميّة للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي إنّ "علاقة حزب الإصلاح بالإمارات العربيّة المتّحدة، هي ضمن علاقة السلطة الشرعيّة اليمنيّة بدول التحالف العربيّ بقيادة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة التي جمعتهما لحظة دفاع وجوديّ عن أمن الإقليم في وجه الاستعمار والزحف الفارسيّ".

وأكّد الجرادي في تصريح لموقع "المونيتور الأمريكي"، أنّ "علاقة حزب الإصلاح بالإمارات العربيّة المتّحدة، تمليها ضرورات الدفاع المشترك عن أمن شبه الجزيرة العربيّة واستقرارها وعروبتها".

ولفت إلى "أهمّيّة هذه العلاقة في مواجهة الأخطار، والتعاون في مواجهة الانقلاب الحوثيّ، وبناء اليمن كدولة تكون مصدر أمان لجيرانها والعالم".

واعتبر الجرادي "زيارة قيادة الحزب إلى الامارات العربية المتحدة، مفتتح لعلاقات ودّيّة وإيجابيّة يمكن البناء عليها، وتعهّد للانتقال من دائرة الشكوك المتبادلة إلى دائرة المشتركات، وتقديم نموذج ناجح لعلاقات عربيّة بينيّة تتّسم بالتعاون والتكامل، وفق محدّدات الأخطار والمصالح والمصائر المشتركة".