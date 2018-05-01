إيران تعلق على الاتفاقات الأولية بين الأطراف اليمنية بالسويد  

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أعرب وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، عن ترحيبه بتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاقات خلال مشاورات الدائرة بالسويد برعاية الأمم المتحدة.
وقال ظريف في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" إن "إيران ترحب بالاتفاقات الأولية بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتؤيد بقوة استمرار المحادثات حتى يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية في جميع المجالات. حان الوقت لكي ينهي الغزاة الأجانب غاراتهم الجوية وجرائمهم ضد الإنسانية".
وتبادل طرفا النزاع اليمني، الثلاثاء، لوائح تحمل أسماء نحو 15 ألف أسير تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء هو الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب لكن الوفد الحكومي استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.