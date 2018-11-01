إيران تعلق على الاتفاقات الأولية بين الأطراف اليمنية بالسويد مقترح اممي لسحب القوات من الحديدة وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة ملامح «الانتداب» تفوح من الخطة الأممية ترامب سيصاب بالصمم وبوتين قد يموت… تنبؤات هل تتحقق؟ انتصار ساحق لقوات الجيش في جبهة الملاحيط وصيد ثمين لـ«مقاتلات التحالف» تقرير سري للأمم المتحدة يكشف تفاصيل خطيرة عن انواع ومصادر الصواريخ التي تمتلكها المليشيات الحوثية جبهات نهم تشتعل مجدداً.. والجيش يتقدم من ثلاثة محاور لإنجاح المشاورات.. «غريفيث» يستنجد بمسؤول أممي رفيع سيصل غدا إلى السويد الوزير «عطية» يصل جدة للمشاركة في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الحكومة تكشف عن مشروع استراتيجي سيساعد على تسهيل النقل الجوي والبحري والبري وتبادل المعلومات
أعلنت مصادر مطلعة في محادثات السلام حول اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية، إن الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بسحب القوات المسلحة لطرفي النزاع من مدينة الحديدة الساحلية وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة للملايين خلال الحرب.
وذكرت المصادر أن اقتراح الأمم المتحدة يتضمن تشكيل "لجنة مشتركة أو كيان مستقل" لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين فضلا عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة ، مضيفة انه لا يزال الاقتراح قيد النقاش.
هذا وأعلن مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إن عملية تبادل الأسرى في اليمن سوف تستغرق عدة أسابيع وربما تشمل ترحيل مواطني دولة ثالثة.
* رويترز