مقترح اممي لسحب القوات من الحديدة وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة

الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت مصادر مطلعة في محادثات السلام حول اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية، إن الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بسحب القوات المسلحة لطرفي النزاع من مدينة الحديدة الساحلية وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة للملايين خلال الحرب.

وذكرت المصادر أن اقتراح الأمم المتحدة يتضمن تشكيل "لجنة مشتركة أو كيان مستقل" لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين فضلا عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة ، مضيفة انه لا يزال الاقتراح قيد النقاش.

هذا وأعلن مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إن عملية تبادل الأسرى في اليمن سوف تستغرق عدة أسابيع وربما تشمل ترحيل مواطني دولة ثالثة.

* رويترز