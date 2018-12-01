الليغا تكشف موقفها من إقامة مباريات خارج إسبانيا بعد تراجع برشلونة

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أكدت رابطة الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا"، عدم تراجعها عن خطتها المتعلقة بإقامة مباريات خارج إسبانيا، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان برشلونة تراجعه عن فكرة مواجهة جيرونا، الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيان رسمي قال فيه: "نأسف لإحباط جماهيرنا في الولايات المتحدة، وسنعمل في أسرع وقت ممكن من أجل إقامة مباراة رسمية في الدوري في الولايات المتحدة، مثل مباريات مسابقات الدوري الكبيرة الأخرى في أمريكا الشمالية التي تقام خارج الحدود".
وأضافت: "سيواصل الدوري الإسباني خططه حتى يمكن إقامة مباراة رسمية خارج إسبانيا، فنحن مقتنعون بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يتصرف وفقًا للقانون".
وأشارت الرابطة إلى أن انسحاب برشلونة لن يؤثرعلى اتفاق مدته 15 عامًا مع شركة الترفيه "ريليفنت سبورتس" للترويج لكرة القدم الإسبانية في أمريكا الشمالية، مؤكدة أنها تتفهم موقف النادي الكتالوني ولكنها لن تتراجع عن خططها المستقبلية.