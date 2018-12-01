ترامب سيصاب بالصمم وبوتين قد يموت… تنبؤات هل تتحقق؟ انتصار ساحق لقوات الجيش في جبهة الملاحيط وصيد ثمين لـ«مقاتلات التحالف» تقرير سري للأمم المتحدة يكشف تفاصيل خطيرة عن انواع ومصادر الصواريخ التي تمتلكها المليشيات الحوثية جبهات نهم تشتعل مجدداً.. والجيش يتقدم من ثلاثة محاور لإنجاح المشاورات.. «غريفيث» يستنجد بمسؤول أممي رفيع سيصل غدا إلى السويد الوزير «عطية» يصل جدة للمشاركة في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الحكومة تكشف عن مشروع استراتيجي سيساعد على تسهيل النقل الجوي والبحري والبري وتبادل المعلومات رسمياً.. مسؤول أممي يكشف عن موعد إعلان النتائج النهائية لمشاورات السويد الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة مذيع تلفزيوني يحترق على الهواء مباشرة -فيديو
ترامب سيصبح أصماً.. وبوتين سيتعرض لمحاولة اغتيال.. أما قارة آسيا فسيجتاحها تسوماني مدمر في الوقت الذي تنهار فيه أوروبا اقتصادياً، كل هذه الأحداث يفترض أن تحدث في العام ألفين 2019، وفق ما تشير إليه عرافة ليدها جمهور كبير بل إن الكثير من الناس يصدقون توقعاتها.
صحف عالمية على غرار «ذي صن» و«ديلي ميرور» ذكرت أن العرافة بابا فانغا تنبأت بهذه الأحداث، رغم أن هذه العرافة توفيت منذ سنوات، لكنها تركت تنبؤات تمتد إلى نهاية الزمان.
العرافة البلغارية تنبأت أن ترامب سيصاب بمرض غريب يجعله أصماً، كما أن واحداً من أفراد عائلته سيتعرض لحادث سيارة، بينما سيسقط نيزك على روسيا، كما أن محاولة اغتيال الرئيس بوتين ستكون من الداخل بعد أن يحاول فريقه الأمني اغتياله.
هذه العرافة تمتلك سمعة جيدة بعد أن تنبأت بالعديد من الأشياء التي وقعت بالفعل كهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وظهور داعش في أوروبا وانطلاق الربيع العربي.
وتختلف آراء الناس بين تصديقها وتكذبيها.. فهل ستصدق التوقعات ويكون العام 2019 استثنائياً بشكل كبير.
.