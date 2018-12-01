ترامب سيصاب بالصمم وبوتين قد يموت… تنبؤات هل تتحقق؟ انتصار ساحق لقوات الجيش في جبهة الملاحيط وصيد ثمين لـ«مقاتلات التحالف» تقرير سري للأمم المتحدة يكشف تفاصيل خطيرة عن انواع ومصادر الصواريخ التي تمتلكها المليشيات الحوثية جبهات نهم تشتعل مجدداً.. والجيش يتقدم من ثلاثة محاور لإنجاح المشاورات.. «غريفيث» يستنجد بمسؤول أممي رفيع سيصل غدا إلى السويد الوزير «عطية» يصل جدة للمشاركة في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الحكومة تكشف عن مشروع استراتيجي سيساعد على تسهيل النقل الجوي والبحري والبري وتبادل المعلومات رسمياً.. مسؤول أممي يكشف عن موعد إعلان النتائج النهائية لمشاورات السويد الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة مذيع تلفزيوني يحترق على الهواء مباشرة -فيديو
حررت قوات الوطني، اليوم الثلاثاء 11ديسمبر2018م ، مواقع جديدة في جبهة الملاحيط شمالي غرب محافظة صعدة، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي قولة : أن قوات الجيش تمكنت من تحرير تباب "القناصين"، والتبة "الحمراء، وصولا الى الطريق العام الرابط بين حرض والملاحيط.
وأكد العميد الجابي أن المعارك أسفرت عن مصرع واصابة عدد من عناصر المليشيا، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، بالإضافة الى أجهزة اتصالات تابعة للمليشيا.
ولفت قائد اللواء الثالث عاصفة الى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مخازن أسلحة نوعية تابعة للمليشيا، تشمل صواريخ حرارية، مما أدى الى تدميرها بشكل كامل.
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