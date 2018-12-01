انتصار ساحق لقوات الجيش في جبهة الملاحيط وصيد ثمين لـ«مقاتلات التحالف»

الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 221

حررت قوات الوطني، اليوم الثلاثاء 11ديسمبر2018م ، مواقع جديدة في جبهة الملاحيط شمالي غرب محافظة صعدة، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي قولة : أن قوات الجيش تمكنت من تحرير تباب "القناصين"، والتبة "الحمراء، وصولا الى الطريق العام الرابط بين حرض والملاحيط.

وأكد العميد الجابي أن المعارك أسفرت عن مصرع واصابة عدد من عناصر المليشيا، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، بالإضافة الى أجهزة اتصالات تابعة للمليشيا.

ولفت قائد اللواء الثالث عاصفة الى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مخازن أسلحة نوعية تابعة للمليشيا، تشمل صواريخ حرارية، مما أدى الى تدميرها بشكل كامل.

.