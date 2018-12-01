ترامب سيصاب بالصمم وبوتين قد يموت… تنبؤات هل تتحقق؟ انتصار ساحق لقوات الجيش في جبهة الملاحيط وصيد ثمين لـ«مقاتلات التحالف» تقرير سري للأمم المتحدة يكشف تفاصيل خطيرة عن انواع ومصادر الصواريخ التي تمتلكها المليشيات الحوثية جبهات نهم تشتعل مجدداً.. والجيش يتقدم من ثلاثة محاور لإنجاح المشاورات.. «غريفيث» يستنجد بمسؤول أممي رفيع سيصل غدا إلى السويد الوزير «عطية» يصل جدة للمشاركة في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الحكومة تكشف عن مشروع استراتيجي سيساعد على تسهيل النقل الجوي والبحري والبري وتبادل المعلومات رسمياً.. مسؤول أممي يكشف عن موعد إعلان النتائج النهائية لمشاورات السويد الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة مذيع تلفزيوني يحترق على الهواء مباشرة -فيديو
قال تقرير سري للأمم المتحدة، إن اثنتين من قاذفات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي استولى عليها التحالف بقيادة السعودية في اليمن من الحوثيين، يبدو أنهما صنعتا في إيران خلال عامي 2016 و2017.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس، في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن حول تطبيق العقوبات على إيران: "وجدت الأمانة العامة أن منصات إطلاق الصواريخ لها خصائص التصنيع الإيراني، وأن علاماتها تشير إلى تواريخ الإنتاج في عام 2016 وعام 2017".
"كما فحصت الأمانة أيضاً صاروخاً أرض-جو مفككاً جزئياً استولى عليه التحالف الذي تقوده السعودية ولاحظت أن معالمه تتسق مع صواريخ إيران".
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي تقرير جوتيريس، غداً الأربعاء، حسبما ذكر دبلوماسيون لوكالة رويترز.
وقال غوتيريس، إن الأمم المتحدة فحصت أيضاً حطام ثلاثة صواريخ باليستية أخرى أطلقت على السعودية في 25 مارس و11 أبريل 2018، ووجدت "سمات تصميم رئيسية محددة تتفق مع تلك الخاصة بالصاروخ الباليستى القصير المدى Qiam-1 الإيراني".
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