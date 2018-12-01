جبهات نهم تشتعل مجدداً.. والجيش يتقدم من ثلاثة محاور

الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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شنت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر / كانون الأول 2018 هجوماً واسعاً من عدة محاور على مواقع المليشيا الحوثية بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» ان قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها المليشيات الانقلابية في جبل يام والحول وبران باتجاه قطبين وضبوعة بمديرية نهم.



وقالت المصادر ان الهجوم اسفر ايضاً عن مصرع العشرات من عناصر المليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد.



واضافت المصادر بان العمليات العسكرية لقوات الجيش ساندها طيران التحالف العربي بغارات جوية مكثفة وغير مسبوقة.

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