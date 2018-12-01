لإنجاح المشاورات.. «غريفيث» يستنجد بمسؤول أممي رفيع سيصل غدا إلى السويد

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات خاصة

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أفادت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية في السويد، مساء اليوم الثلاثاء أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيصل الأربعاء إلى ستوكهولم لتعزيز جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، والدفع بأطراف النزاع للخروج باتفاقات نهائية بشان القضايا المطروحة.



وكان غريفثس أكد في مؤتمر صحافي مساء الاثنين، أن الحديدة هي عقدة العقد، مشيراً إلى أن الاتفاق حول هذا الملف سيعني حل جزء كبير من المشكلة.

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