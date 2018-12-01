الوزير «عطية» يصل جدة للمشاركة في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية

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وصل وزير الأوقاف والإرشاد د.أحمد عطية مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة للمشاركة في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأربعاء في مكة المكرمة.
حيث كان في إستقباله د.عبدالعزيز أحمد سرحان أمين عام رابطة علماء المسلمين، المنظمة للمؤتمر
وقال الوزير: إن المؤتمر يعمق وحدة الصف وينبذ الخلاف والكراهية، ونشر قيم الوسطية التي دعى إليها الإسلام.
وكان الوزير قد تلقى دعوة رسمية من رابطة علماء المسلمين للمشاركة في المؤتمر الذي يهدف إلى جمع كلمة العلماء والدعاة وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين.
رافق معالي الوزير وكيلا الوزارة مختار الرباش وطارق القرشي ونائب القنصل العام للجمهورية اليمنية أحمد السعدي
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