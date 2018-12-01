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التجمع اليمني للاصلاح

الحكومة تكشف عن مشروع استراتيجي سيساعد على تسهيل النقل الجوي والبحري والبري وتبادل المعلومات

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن
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ناقش اجتماع بعدن ضم وزيري الاتصالات لطفي باشريف والنقل صالح الجبواني وعدد من المختصين،اليوم الثلاثاء 11ديسمبر 2018م تنفيذ خطة الربط الشبكي الإلكتروني للمطارات والموانئ والمنافذ البرية اليمنية والارتباط بالوزارة وتسهيل النقل الجوي والبحري والبري وتبادل المعلومات.

واقر الاجتماع تنفيذ عملية الربط في فترة زمنية لا تتعدى الستة أشهر ، وفي هذا الإطار سيتم افتتاح خدمة الأنترنت "مجانا" في مطار عدن الدولي الأثنين القادم .

واستعرض الاجتماع اهمية الربط الشبكي الالكتروني لمرافق وزارة النقل ومؤسساتها باعتباره مشروع استراتيجي ينقل العمل في المرافق السيادية لمرحلة متقدمة لخدمة المواطنين.

 

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