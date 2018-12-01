الوزير «عطية» يصل جدة للمشاركة في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الحكومة تكشف عن مشروع استراتيجي سيساعد على تسهيل النقل الجوي والبحري والبري وتبادل المعلومات رسمياً.. مسؤول أممي يكشف عن موعد إعلان النتائج النهائية لمشاورات السويد الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة مذيع تلفزيوني يحترق على الهواء مباشرة -فيديو تعرف علي أحدث مزايا إنستغرام الجديدة أول دولة عربية يصل عدد سكانها إلى 100 مليون نسمة والحكومة تسعى لخفض الخصوبة الجيش يسقط طائرة تجسس تابعة للميليشيات هيئة الرياضة السعودية تسعى لإنقاذ واحد من أشهر أنديتها الرياضية فستان ممثلة عربية مرصع بأكثر من10 مليار ريال يمني بالألماس يثير الجدل
ناقش اجتماع بعدن ضم وزيري الاتصالات لطفي باشريف والنقل صالح الجبواني وعدد من المختصين،اليوم الثلاثاء 11ديسمبر 2018م تنفيذ خطة الربط الشبكي الإلكتروني للمطارات والموانئ والمنافذ البرية اليمنية والارتباط بالوزارة وتسهيل النقل الجوي والبحري والبري وتبادل المعلومات.
واقر الاجتماع تنفيذ عملية الربط في فترة زمنية لا تتعدى الستة أشهر ، وفي هذا الإطار سيتم افتتاح خدمة الأنترنت "مجانا" في مطار عدن الدولي الأثنين القادم .
واستعرض الاجتماع اهمية الربط الشبكي الالكتروني لمرافق وزارة النقل ومؤسساتها باعتباره مشروع استراتيجي ينقل العمل في المرافق السيادية لمرحلة متقدمة لخدمة المواطنين.
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