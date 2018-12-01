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التجمع اليمني للاصلاح

رسمياً.. مسؤول أممي يكشف عن موعد إعلان النتائج النهائية لمشاورات السويد

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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قال مسؤول أممي في مكتب المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018م إن مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية ستنتهي الخميس القادم.

وحسب ما نقلته غرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية في السويد أن المبعوث الأممي قدم ورقة حول الإطار السياسي للطرفين وهي قيد النقاش ومن الطبيعي أن يكون هناك تعديلات عليها.

وذكر أن الأمر المبهج في المشاورات هو تسليم الكشوفات الخاصة بالأسرى واللقاء بين أعضاء الوفدين المعنيين بالأسرى.

وأوضح أن الخميس المقبل سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للمشاورات في ملفات الحديدة والملف الاقتصادي ومطار صنعاء وتعز، كما سيعلن أيضاً عن مكان انعقاد جولة المشاورات المقبلة.

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