مذيع تلفزيوني يحترق على الهواء مباشرة -فيديو

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سقطت كرة نارية في حضن مذيع باكستاني بينما كان يقدم برنامجا على الهواء مباشرة، وذلك في مشهد مفاجئ.
وأظهرت لقطات الفيديو المذيع وهو يقفز بسرعة عن مقعده بعد أن سقط “ما يشبه كرة نارية” في حضنه فيما كان يدير نقاشا “ساخنا” حول الحدود مع أحد الضيوف.
في البداية، سمع صوت ضجيج مرتفع في الاستوديو، الأمر الذي فاجأ المذيع على ما يبدو، بحسب ما ذكرت صحيفة إكسبرس البريطانية.
وبعد ثوان شوهد شخص ثان يركض أمام الكاميرا، بينما استمر المذيع في حديثه إلى الضيف وهو سفير باكستاني سابق.
ثم شوهدت كرة اللهب تسقط في حضن المذيع الذي سرعان ما قفز عن مقعده.
ولم تذكر الصحيفة سبب كرة النار هذه، ولا السبب في الضوضاء التي سبقتها، كما لم يعرف ماذا حدث داخل الاستوديو أو مع المذيع.
وبعدما عرض الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حظيت اللقطات بمشاهدات عديدة، غير أن التعليقات بدت مثيرة بدورها.