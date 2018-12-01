تعرف علي أحدث مزايا إنستغرام الجديدة

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ها قد انضمت أحدث مزايا إنستغرام الجديدة إلى تطبيق الصور الشهير، وهي ميزة ربما انتظرها كثيرون، وهي: الرسائل الصوتية.

أحدث مزايا إنستغرام الجديدة بعد سنوات انتظار

كنا نعتقد أن فيسبوك ستكون أسرع في تقليد وتوحيد مزايا تطبيقاتها.

لكن الآن فقط، وبعد مرور خمس سنواتٍ على تبنّي تطبيق فيسبوك ماسنجر خاصية الرسائل الصوتية، سائراً على خطى تطبيقي واتساب وVoxer، أصبحت خاصية الرسائل الصوتية متاحة الآن حول العالم عبر الرسائل المباشرة Instagram Direct.

بإمكان المستخدمين الضغط مطوَّلاً على زر الميكروفون بالتطبيق لتسجيل رسالةٍ صوتية قصيرة تظهر في خانة المحادثة على شكل موجةٍ صوتية، يمكن لمتسلمي تلك الرسائل الاستماع إليها في أوقات فراغهم.

تصل مدة الرسالة الصوتية إلى دقيقة واحدة، ويمكن الاستماع لها دوماً وفي أي وقت بدلاً من اختفائها بعد فترة، واستخدامها متاح في المحادثة بين شخصين أو في المحادثات الجماعية على نظامي تشغيل iOS وAndroid.

المنافسة على أشدها

تمثل هذه الخاصية بديلاً عن المحادثة المرئية، التي أطلقها Instagram في يونيو/حزيران 2018.

سيتعين على هذه الخاصية منافِسة الخاصية الموجودة في تطبيقات Viber وZello و Telegram، وكذلك تطبيقا Facebook messenger وWhatsapp التي تؤدي نفس الدور.

قد يجعل استخدام الرسائل المباشِرة دون الحاجة لاستخدام اليدين من تطبيق إنستغرام أكثر جاذبية للسائقين أو الأشخاص الذين تكون أيديهم مشغولة أثناء المحادثة.

وأيضاً بالنسبة للمستخدمين في الدول النامية من الذين يرغبون في الحصول على تواصل أكثر حميمية دون أن يُضطروا لاستهلاك الكثير من البيانات في المكالمات الصوتية أو المرئية الطويلة.

ويمكن للتطبيق أن يكون مفيداً أيضاً للمستخدمين من الدول ذات اللغات الأقل شيوعاً أو اللغات التي يتعذر إضافتها للوحة المفاتيح بالهواتف الذكية، حيث بإمكانهم التحدث مع أصدقائهم شفهياً بدلاً من الكتابة.

خدمات الرسائل الصوتية

تُعزز هذه الخطوة من موقع شركة فيسبوك في مجال الرسائل الصوتية.

فمنذ أن أطلقت الشركة هذه الخاصية إلى جانب خاصية VOIP لأول مرة في عام 2013، وصولاً إلى نظام التحكم الصوتي الجديد المسمى Aloha، والموجود في أجهزة Facebook Portal التي أطلقتها الشركة حديثاً والمصممة خصيصاً للمحادثات المرئية، اهتمت الشركة منذ فترة طويلة بالخصائص الصوتية.

لكن عام 2018 هو الذي شهِد انخراط الشركة بقوة في هذا المجال عبر إضافة هذه الخصائص لجميع منتجاتها، وفق موقع TechCrunch الأميركي.

تُثير هذه الخاصية الجديدة، إلى جانب خاصية المحادثة المرئية، تساؤلات حول إمكانية دمج تطبيق إنستغرام مع أجهزة Portal.

ومن شأن هذا بالتأكيد أن يجعل تلك الأجهزة أكثر فائدةً، ولكن ربط تطبيق إنستغرام بفيسبوك أكثر فأكثر ينطوي على مجازفة، إذ قد يجعل هذا الأمر التطبيق أقل جاذبية بالنسبة للبعض.