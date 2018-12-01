الجيش يسقط طائرة تجسس تابعة للميليشيات

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أسقطت قوات الجيش الوطني في منطقة مريس بمحافظة الضالع اليوم الثلاثاء طائرة تجسس حوثية مسيرة، كانت تحلق فوق سماء المنطقة.

وقال مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية للواء 83 مدفعية تمكنت من إسقاط الطائرة أثناء تحليقها بعلو مرتفع في أجواء المنطقة التي تشهد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الإنقلابية منذ ثلاث سنوات.

وأفاد المصدر أن التحقيقات للأولية تشير إلى أن الطائرة مزودة بكاميرا تصوير وتستخدمها جماعة الحوثي لأغراض تجسسيه لرصد مواقع ومعسكرات قوات الجيش الوطني في المحافظة.

وتعد واقعة إسقاط طائرة تجسس بجبهة مريس هي الثانية حيث سبق وأن تم إسقاط طائرة مشابهة قبل عدة أشهر في مناطق التماس.

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