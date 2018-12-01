هيئة الرياضة السعودية تسعى لإنقاذ واحد من أشهر أنديتها الرياضية

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يعيش نادي اتحاد جدة السعودي فترة هي الأصعب في تاريخه، حيث يعاني من تخبط فني وإداري، أدى إلى احتلاله المركز الـ16 والأخير ببطولة دوري المحترفين هذا الموسم 2018-2019.

وبعد مرور 12 جولة من عمر البطولة لم يحقق اتحاد جدة أي انتصار، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر 9 مباريات، وأحرز 13 هدفاً وسكنت شباكه 28 هدفاً.

وتسعى الهيئة العامة للرياضة السعودية لإنقاذ عميد الأندية في بلادها من كبوته، فعقدت اجتماعاً مطولاً مع إدارة اتحاد جدة برئاسة "لؤي ناظر" استمر قرابة الـ4 ساعات.

من جانبه قال وكيل الهيئة العامة للرياضة، "رجاء الله السلمي" إن الهيئة ناقشت مع إدارة العميد الأزمة التي يمر بها النادي خلال الوقت الحالي والظرف الاستثنائي الذي جعل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يقدم هذه المستويات الهزيلة وغير المتوقعة في مباريات الدوري.

وأكد "السلمي" إن الاجتماع لم ينتهِ، وأن الهيئة برئاسة "تركي آل الشيخ" ستستكمل الاجتماع، خاصةً وأن الأخير يولي اهتماماً كبيراً للأندية السعودية وعلى رأسها اتحاد جدة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها النادي.

كما أشار إلى أن المدير الفني للفريق الاتحادي، الكرواتي "سلافين بيليتش"، بالتعاون مع إدارة العميد هم من سيختارون اللاعبين الذين سيدعمون الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد جدة هو ثاني أكثر الأندية تتويجاً بدوري المحترفين السعودي برصيد 8 مرات، خلف الهلال صاحب الرقم القياسي برصيد 15 مرة.