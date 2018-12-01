فستان ممثلة عربية مرصع بأكثر من10  مليار ريال يمني بالألماس يثير الجدل

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أعاد ظهور ممثلة شهيرة بحفل عرض أزياء، مرتدية فستان ثمنه يصل لنحو 10 ملايين دولارأي ما يعادل أكثر من 5 مليار ريال يمني ، الجدل لمواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وسائل إعلام محلية، صورا للفنانة اللبنانية "نيكول سابا" بفستان زفاف قالت إنه "مرصع بالألماس من أعمال المصمم المصري الشهير، هاني البحيري، في ختام حفل عرض الأزياء"، الذي تم في وقت متأخر مساء الإثنين.
وتحدثت المصادر ذاتها عن تقديرات خيالية لسعر الفستان، تصل بين 180 - 200 مليون جنيه (نحو 10 ملايين دولار)، مشيرة إلى انبهار الحضور بالفستان الذي كان مرصعا بالألماس بشكل شبه كامل.
وحفل المصمم المصري، "هاني البحيري"، الذي يعرف في أوساط الفنانين، كان يعرض أحدث وفساتين الزفاف والسهرة بشتاء وخريف عام 2019، ومن بينهم الفستان المرصع بالألماس، وفق المصادر ذاتها.
بالتزامن، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ضجة وتساؤلات كثيرة حول قيمة الفستان.
وظهرت تعليقات عديدة، تستغرب الرقم منها "صدق أو لا صدق سعر الفستان 200 مليون جنيه"، وأخرى مستنكرة ارتفاع الثمن، وثالثة تتحدث عن جماله.