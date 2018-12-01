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التجمع اليمني للاصلاح

شركات سعودية تشترط  للعمل..  بنات بيضاويات بدون نقاب.. جدل جديد    

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أثار إعلان سعودي متداول لطلب موظفات للعمل في "فورمولا أي الدرعية"، استياء واسعا، واعتبرها ناشطون مواصفات زواج وليس توظيف.

واشترطت المواصفات التي اعتبرها كثيرون غير منصفة وانتقائية، الفتيات بأن يكن محجبات بدون نقاب، بيضاويات البشرة، يزيد عمرهن عن 20 عاما، وطولهن عن 155 سنتيمترا.

وطالب الناشطون بالتحقيق مع المسؤولين عن هذا الإعلان، الذي اعتبروه استغلالا للمرأة، وليس تمكينًا لها من العمل.

وطالب مغردون بأن تكون هناك وقفة جادة ورادعة تجاه من يسيء للتوجه الحكومي لمنح المرأة حقوقها التي كفلها الشرع والأنظمة، والمساواة بين الجميع دون تمييز.

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