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التجمع اليمني للاصلاح

تراجع في قيمة الريال اليمني والعملات الاجنبية تواصل الصعود «أسعار الصرف اليوم»

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء (الساعة الخامسة)

الدولار 

شراء 530

بيع 550

السعودي 

شراء 140

بيع 145.70

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