هل يعود القذافي لحكم ليبيا ؟ تراجع في قيمة الريال اليمني والعملات الاجنبية تواصل الصعود «أسعار الصرف اليوم» برقية مهمة من الفريق علي محسن للأمير محمد بن سلمان وفد الشرعية يقدم تنازلا واضحا للانقلابيين ويوافق على اتفاق مخل بالعدالة - تفاصيل الكشف عن الحالة الصحية للرئيس هادي بعد مغادرته امريكا ووصوله الرياض «خطة ملغمة» للحل الشامل في اليمن قدمها المبعوث تتضمن «انسحاب المليشيات وتسليم السلاح» - وفد الانقلاب يعتبرها «خطوة في الاتجاه الصحيح» جولة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة والصين اختراق وتقدم كبير في مشاورات السويد والبدء عمليا بتنفيذ اتفاق مدته 45 يوما مدمرات لا ترحم.. أقوى 10 طائرات مقاتلة في العالم مستشار رئاسي يرد على مقترحات غريفيث.. غير قابلة للتنفيذ
اسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء (الساعة الخامسة)
الدولار
شراء 530
بيع 550
السعودي
شراء 140
بيع 145.70