برقية مهمة من الفريق علي محسن للأمير محمد بن سلمان

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 1424

هنأ نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الاحمر، ولي العهد السعودي بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، التي قال انها ذكرى اربع سنوات من وقوف المملكة الى جوار الشعب اليمني .

وبعث الفريق الركن علي محسن صالح برقيةً تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة.

وقالت وكالة سبأ ان نائب الرئيس عبر « عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مواقفهما التاريخية ودعمهم لليمن واليمنيين في شتى المجالات العسكرية والتنموية والسياسية والاقتصادية».

وقال « إن الذكرى الرابعة للبيعة هي ذكرى أربع سنوات من النجدة الأخوية للأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جوار شرعية أبناء الشعب اليمني في محنتهم الحالية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ».

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن هذه المواقف الأخوية الأصيلة التي عهدها اليمنيون من أشقائهم في المملكة ستظل محط تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وسيدوّن التاريخ هذه المواقف الأخوية الصادقة والتضحيات الجسيمة التي قٌدمت على تراب بلادنا الطاهر.