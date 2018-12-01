الكشف عن الحالة الصحية للرئيس هادي بعد مغادرته امريكا ووصوله الرياض

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قالت وكالة الانباء اليمنية سبأ اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر /كانون الاول 2018 م ، ان الرئيس هادي وصل الى الرياض بعد اسابيع قضاها في امريكا.
واشارت الوكالة في خبر مقتضب ، ان هادي كان في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية واستكمل هناك اجراء فحوصاته الطبية المعتادة.- في اشارة الى استقرار وضعه الصحي - خلاف ما ذكرته تقارير اعلامية حول تدهور حالته الصحية.
وامس ذكر حساب السفارة اليمنية في واشنطن في تغريدة رصدها (مأرب برس ) على تويتر ، أن الرئيس هادي قد غادر أمريكا، بعد استكمال فحوصاته الطبية التي استمرت أسابيع، وهو بصحة جيدة.