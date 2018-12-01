عاجل - اختراق وتقدم كبير في مشاورات السويد والبدء عمليا بتنفيذ اتفاق مدته 45 يوما

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تبادل وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين. اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الاول 2018 كشوفات الأسرى والمعتقلين، ما يعد اختراقا وتقدما كبيرا في المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.
وقدم الوفد الحكومي كشوفات بثمانية آلاف ومئتي اسم، في حين قدم الانقلابيون كشوفات بسبعة آلاف اسم.
ويقضي الاتفاق أن يتم تبادل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.
والاثنين، أكد المبعوث الدولي لليمن، #مارتن_غريفثس، في مؤتمر صحافي بالسويد، أن إعلان اتفاق وتفاصيل تبادل الأسرى - الذي تم توقيعه سابقاً - سيتم خلال اليومين المقبلين.
وأضاف "نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتابع: "ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقيات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة".
وكشف عن "مفاوضات لخفض التصعيد في الحديدة وتعز"، موضحاً أن "الأمم المتحدة يمكن أن تساعد من خلال مراقبين".
وتابع: "سننشر كل ما ناقشناه قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة لاحقاً إلى مجلس الأمن".
وقال "إن المشاورات الجارية مفصلة وصعبة، وخاصة حول مطار صنعاء".