مدمرات لا ترحم.. أقوى 10 طائرات مقاتلة في العالم مستشار رئاسي يرد على مقترحات غريفيث.. غير قابلة للتنفيذ إحصائية مروعة بإعداد الألغام التي تم نزعها خلال 5 أشهر باليمن الساحل الغربي يلفظ المشروع التوسّعي الإيراني جولة مباحثات مقبلة بين الأطراف اليمنية وهذه أبرز القضايا التي سيتم طرحها قرب تطبيق اتفاق تبادل الأسرى وانقسام حول خطة الحديدة ميناء الحديدة.. مفتاح الحل والحرب في اليمن الأمم المتحدة بحاجة إلى خمسة مليارات دولار لأعمال الإغاثة في اليمن رونالدو يهاجم ريال مدريد بشدة ويتحدى ميسي في إيطاليا «غريفيث» يكشف عن ما تم إنجازه خلال أيام المشاورات..ويتحدث عن ابرز الملفات الصعبة وموعد إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين
كشف مستشار الرئيس اليمني عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، ياسين مكاوي، وجود ملاحظات لدى الشرعية على مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث التي قدمها لوفدي التشاور.
واعتبر أن غريفيث قدم أفكارا للنقاش لكنها غير قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن سيادة الحكومة على الحديدة لا تنازل فيها، فضلا عن حقها في السيطرة على الموانئ بشكل عام.
ونقلت صحيفة «عكاظ» عن مكاوي القول: «قواتنا تقف على بعد 3 كيلو مترات من الحديدة، مضيفا أن انسحاب الحوثي من الحديدة ومينائها أصبح أمراً واقعياً، وشدد على ضرورة تسليمها إلى خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية وأن تتولى الإدارة المحلية المعينة من الشرعية أمورها».
وحول مبادرة تعز التي تتضمن تنفيذ اتفاق على مراحل تبدأ بفتح طريق «صنعاء - إب - الحوبان» بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار، ثم رفع الحصار المفروض منذ سنوات، أوضح مكاوي أنها أفكار قيد البحث والنقاش هدفها رفع الحصار، ونحن نحاول جاهدين تحقيق ذلك.
وأضاف: عقدنا لقاءات مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية أمس بحضور غريفيث، لافتا إلى أن جميع المقترحات كانت في إطار النقاش وليس التنفيذ. وأكد أن ما يروج له الحوثيون والإعلام الإيراني ليس صحيحا، ونحن متمسكون بالمرجعيات الثلاث بما فيها القرار 2216.
وكان المبعوث الأممي هدد أمس الأول باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والإفصاح عن الطرف المعرقل في حال فشلت جولة المشاورات الراهنة.
وتوقعت مصادر يمنية موثوقة، أن يتم خلال الساعات الـ48 القادمة تبادل الإفراج عن 200 أسير من كل طرف دفعة أولى كبادرة حسن نية، ويطالب الوفد الحكومي البدء بالإفراج عن القادة الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن 2216، بينهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي.