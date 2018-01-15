إحصائية مروعة بإعداد الألغام التي تم نزعها خلال 5 أشهر باليمن

الثلاثاء 11 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشفت آخر إحصائية في اليمن، عن انتزاع ما يزيد عن 22 ألف لغم زرعها الحوثيون في عدد من المحافظات التي باتت خاضعة للقوات الحكومية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس"، الاثنين، أن مشروع "مسام"، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمكن نزع 22,952 لغما متنوعا بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها المليشيا الحوثية في عدد من المحافظات.

وحسب الوكالة الرسمية، فإن فريق المشروع نجح خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، في نزع 1,462 لغما متنوعا ليصبح ما تم نزعه خلال الشهر ذاته 6,667 لغما، تم زرعه من قبل الحوثيين في الأراضي والمدارس والبيوت.

وأشارت إلى أن الحوثيين حاولوا إخفاء تلك الألغام بأشكال وألوان وطرق مختلفة، فيما راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وخلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت عدد الألغام التي تم تفكيكها، ما يزيد عن 8 آلاف لغم. وفقا لمانشرته الوكالة السعودية في وقت سابق.

و"مسام" هو مشروع سعودي أطلقه مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز، للإغاثة والأعمال الانسانية، لنزع الألغام في اليمن، في حزيران/ يونيو الماضي، بتكلفة 40 مليون دولار.



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وتشير إحصائية سابقة للمشروع السعودي إلى أنه تم حصر أكثر من 600 ألف لغم في المناطق التي تم انتزاعها من قبضة الحوثيين، إضافة الى 130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن، و40 ألف في محافظة مأرب، و16 ألف لغم في جزيرة ميون القريبة من ممر الملاحة الدولي "باب المندب".

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد كشف أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن مسلحي "الحوثيين" زرعوا حوالي مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن.

وأضاف اليماني، في تصريحات إعلامية، أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام (حكومي) قام منذ مطلع 2018، بنزع أكثر من 282 ألفا و319 بين ألغام وعبوات ومخلفات الحرب.

وفيما يخص أرقام ضحايا الألغام، أشار اليماني إلى " سقوط أكثر من 1194 قتيلا و2287 مصابا، جراء الألغام، ومعظمهم من المدنيين، خلال الفترة الممتدة بين آذار/ مارس 2015، إلى شهر يونيو من عام 2018.