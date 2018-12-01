بعد أسابيع من وصوله إليها.. الرئيس «هادي» يُغادر أمريكا الى هذه الدولة

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غادر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018م الولايات المتحدة الأمريكية بعد أسابيع من وصوله إليها.
وذكر حساب السفارة اليمنية في واشنطن على تويتر أن الرئيس هادي قد غادر اليوم أمريكا، بعد استكمال فحوصاته الطبية التي استمرت أسابيع، وهو بصحة جيدة.
وأشارت إلى أنه يواصل الإشراف بنشاط جهوده لتحقيق السلام.
ولم توضح السفارة الى أي دولة سيتوجه إليها الرئيس هادي, فيما تشير معلومات إلى أنه سيعود إلى الرياض عاصمة المملكة العربية المتحدة.
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