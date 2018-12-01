قوات الجيش توجه ضربة موجعة للمليشيات بـ«صعدة»

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأثنين 10 ديسمبر 2018م من تأمين عدد من القرى في مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وتقدمت قوات الجيش في مواقع بحصن باقم وأجبرت مليشيا الحوثي على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

وكانت قوات الجيش قد شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في باقم، تمكنت خلاله من احرز تقدم كبير في مركز باقم.

وذكرت المصادر أن المعارك لا تزال مستمرة في مركز باقم، فيما وصلت قوات كبيرة للجيش بهدف استكمال تحرير مركز المديرية.

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