هدنة الحديدة تنتهي.. والمعارك تشتعل من جديد بمختلف أنواع الأسلحة

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افادت مصادر عسكرية بمدينة الحديدة مساء اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018م بإندلاع مواجهات عنيفة فيما بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي مدينة الحديدة.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس» بان المواجهات تجددت بمحيط مبنى هيئة تهامة وجوار جامعة الحديدة بمختلف الاسلحة المتوسطة والثقيلة.
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