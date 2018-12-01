«سلطات مأرب» تتخذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار

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شدد وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي، الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول، على ضرورة التزام جميع التجار بخفض الاسعار للمواد الغذائية وفقا لنشرة مكتب الصناعة والتجارة، وذلك تجاوباً مع التحسن الكبير للعملة المحلية امام العملات الاجنبية.
واكد الوكيل الفاطمي خلال لقائه، اليوم، عددا من كبار تجار المواد الغذائية بالمحافظة، ان السلطة المحلية ستتخذ الاجراءات الحازمة تجاه المتلاعبين بالاسعار وستعمل على مساندة جهود فرع البنك المركزي اليمني في ضبط الصرافين المتلاعبين باسعار العملات مقابل العملة اليمنية والزامهم بنشرة البنك المركزي لاسعار الصرف بما يحقق استقرار في اسعار المواد الغذائية والاساسية.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بضرورة تخفيض اسعار المواد الغذائية والاساسية من قبل التجار وأسباب عدم التزامهم بنشرات الاسعار الصادرة عن مكتب التجارة والصناعة.