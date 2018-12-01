«علي محسن الأحمر» يلتقي قيادات الجيش ويبعث رسالة هامة الى «مشاورات السويد»

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، اليوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول، بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي.

وناقش «الأحمر» مع قيادات الجيش الوطني، المستجدات الميدانية وأوضاع الوحدات العسكرية، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

وأكد نائب الرئيس على أهمية مضاعفة الجهود للبناء والعمل وتصحيح الاختلالات وترجمة التوجيهات العليا ببناء جيش على أسس وطنية.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى حرص الشرعية على إنجاح المفاوضات الجارية في السويد وتحقيق تقدم ملموس يمنح اليمنيين آمالاً بالتوصل إلى حل سلمي دائم مبني على المرجعيات الثلاث الضامنة لأمن اليمنيين واستقرارهم.

كما نوه إلى استمرار الاعتداءات الحوثية على مختلف المواقع والاعتداءات التي تستهدف المدنيين من قتل واختطاف وتدمير للمنازل وترويع للآمنين.