دولة مصدرة تطيح بقطر من عرش تصدير الغاز لتصبح الاولى في العالم

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 3610

سنغافورة: أظهرت بيانات رفينيتف اليوم الاثنين، أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر تشرين الثاني 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر ثلاثة في المئة لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014. (رويترز)