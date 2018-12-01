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مفاجئة يعلن عنها وزير الاتصالات للشعب السعودي

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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صرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي "عبدالله السواحه"، بأن الوزارة تسعى لزيادة سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة بنسبة 150% لتصبح نحو 28 ميجابت/ث، وصولا إلى 45 ميجابت/ث عام 2020.

وأوضح "السواحة" أن الوزارة تمكنت من تغطية كل المناطق النائية المأهولة بالسكان بالخدمات الأساسية للاتصالات، وتوسيع تغطية النطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية إلى 128 ألف منزل بنهاية هذا العام.

وأبان أن الوزارة أوصلت شبكات الألياف الضوئية لـ700 ألف منزل، وتسعى لتغطية 3.5 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية بحلول 2020.

وأضاف الوزير السعودي وفقا للصحف المحلية، أن الوزارة نجحت في تطوير البنية التحتية الرقمية لتكون قادرة على دعم التقنيات المستقبلية، وخدمات الجيل الخامس "5G"، والذكاء الاصطناعي "AI"، وإنشاء صندوق خاص لتحفيز تنفيذ تقنية "FTTH" بقيمة 3 مليارات دولار.

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