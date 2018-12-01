قصص مثيرة جمعت الشيخ الشعراوي بأشهر الفنانين

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ما لا يعرفه الكثيرون أن الشيخ محمد متولي الشعراوي جمعته الكثير من الحكايات الغريبة والعجيبة مع الفنانين، بل كان السبب في اعتزال الكثير منهم.

وأول هؤلاء الفنانين هو الممثل "حسن يوسف" الذي قال في تصريحات تليفزيونية إنه كان يجلس عند قدمي الشعراوي.

وأضاف: "كنت أدعوه (سيدي)، وذات يوم جلست معه وسألته: (هل الفن حرام أم حلال)؟ .. فأحضر الشيخ الجليل كوبًا فارغًا وقال لي: (هذا الكوب فارغ .. لو وضعت به شاي فهو حلال ولو وضعت به خمر فهو حرام.. الفن هو الوعاء وحرمانيته تعتمد على ما تقدمه داخل الوعاء)".

وتابع: "الشعراوي بعدها طلب مني العودة للتمثيل لكي أقدم الكلمة الطيبة وأرد على مسرحية (مدرسة المشاغبين) التي كان يراها أفسدت الشباب".

أما نادر - نجل الفنان الشهير عماد حمدي - أكد أن والده أدمن شرب الخمور بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن.. مضيفًا: "فقد والدي بصره في أواخر أيامه ولما علم الشعراوي بما حل بوالدي أتى إلى زيارته"

فيما قال الماكيير محمد عشوب إن صداقة من نوع خاص نشأت بين "تحية كاريوكا" والشيخ "الشعراوي"، مؤكدًا أن "فايز حلاوة" - زوج تحية كاريوكا السابق - استولى على شقتها عقب الزواج منها وأقيمت دعوى قضائية لاسترداد الشقة لكن "تحية" رفضت الحضور.

وأضاف: "استغرب الشعراوي جدًا من هذا التصرف فسأل تحية كاريوكا عن أسباب تصرفها فقالت له: ("يا مولانا، فايز راجل متجوز وعنده بنت ومعندوش شقة، هياخدهم ويروح بيهم فين، هو هيتبهدل، وأنا خلاص كبرت ولا أقدر أنضف الشقة ولا أصرف عليها، والشقة اللي أنا قاعدة فيها كويسة)".. ليرد عليها "الشعراوي" قائلًا: "بدأت أغير منكِ يا تحية، وبدأت قصور كثيرة تُبنى لك في الجنة".

لكن قصة أخرى جمعت "الشعراوي" مع "تحية كاريوكا"، حين وجدت "تحية" فتاة صغيرة بلا أهل عند باب شقتها، فأخذتها وذهبت بها للشعراوي الذي قال لها : "ربيها وسوف تأخذ بيدك للجنة"، وبالفعل نفذت "تحية" وصية الشعراوي و أخذت الفتاة، وأوصت أن تظل مع "فيفي عبده" عند وفاتها.

أما علاقة "الشعراوي" بالفنانة "مريم فخر الدين" فلم تختلف كثيرًا حيث لم تكن تستطيع الصلاة ولا تعرف أحكامها بسبب تربيتها من أمها التي كانت مسيحية، ولما قابلها الشعراوي وجدها لا تصلي أبدًا فنصحها بضرورة الصلاة حتى ولو لم تكن حافظة لكل أحكامها.

علاقة الفنانة "شادية" بالشيخ الشعراوي أتت بصدفة غريبة، حيث كانت "شادية" تؤدي مناسك العمرة رفقة الشاعرة علية الجعار، حيث رأت الشعراوي بمكة المكرمة وعرفته على نفسها ، وطلبت منه أن يدعو لها بالهداية والغفران فقال لها: "إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

بعدها أدت أغنية في مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوقفت عن الفن واعتزلته تمامًا وتقربت من الشعراوي الذي نصحها ببناء دار للأيتام.

الفنانة عفاف شعيب أكدت أنها لم تعتزل الفن في أي فترة من فترات حياتها وإنما ابتدعت فترة لمراجعة النفس ووقتها أذن لها الشعراوي بالتمثيل ، قائلًا: "هناك أشياء كثيرة ممنوعة مثل النوم على السرير".. وكذا الفنانة "ياسمين الخيام" التي أكدت أن الشعراوي كان وليًا من أولياء الله وله يد كبرى في اعتزالها الفن.

بينما قالت الفنانة المعتزلة سهير البابلي في لقاء لها على قناة نايل سينما إن الشيخ الشعراوي قال لها: "انتي شيختنا.. إنتي سبتي حاجة لله إنما احنا اتعلمنا في الكتاب نبقي مشايخ، إنتي مثل الملكة اليزابيث لو تركت عرشها" وأضافت أن الشيخ الشعراوي لا يمكن أن يتكرر.