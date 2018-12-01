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التجمع اليمني للاصلاح

قناة mbc توقف "مذيعًا شهيرًا لهذا السبب

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أصدرت مجموعة قنوات "mbc " قرارًا بمنع المذيع علي العلياني، مقدم برنامج "معالي المواطن" من الظهور على الشاشة بدءًا من مساء اليوم الأحد، ولم يكشف بعد عن سبب ابعاد الإعلامي الشهير، على الرغم من استمرار البرنامج ضمن خطط القناة.

ومن جانب آخر، ربط نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، ايقاف العلياني، بزيادة هجومة في الحلقات الأخيرة من برنامجه، على عدد من الوزراء السعوديين .

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