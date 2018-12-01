دولة مصدرة تطيح بقطر من عرش تصدير الغاز لتصبح الاولى في العالم مفاجئة يعلن عنها وزير الاتصالات للشعب السعودي قصص مثيرة جمعت الشيخ الشعراوي بأشهر الفنانين قناة mbc توقف "مذيعًا شهيرًا لهذا السبب أبل تكشف عن جهاز ذكي يراقبك أثناء النوم قضية العنصرية ضد رحيم سترلينغ تتصاعد الأفلام الإباحية تقود مصر لتخبط سفير يمني يقدم أوراق اعتماده للملك التايلندي رونالدو يهاجم ريال مدريد ويعرض على ميسي تحدي جديد محمد بن سلمان يتحدث إلى مندوب قطر في قمة الخليج
أصدرت مجموعة قنوات "mbc " قرارًا بمنع المذيع علي العلياني، مقدم برنامج "معالي المواطن" من الظهور على الشاشة بدءًا من مساء اليوم الأحد، ولم يكشف بعد عن سبب ابعاد الإعلامي الشهير، على الرغم من استمرار البرنامج ضمن خطط القناة.
ومن جانب آخر، ربط نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، ايقاف العلياني، بزيادة هجومة في الحلقات الأخيرة من برنامجه، على عدد من الوزراء السعوديين .