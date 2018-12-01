قضية العنصرية ضد رحيم سترلينغ تتصاعد

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حدد نادي تشيلسي هوية مشجعه الذي أساء إلى رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي في فوز البلوز على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.
وقال تشيلسي إنه أبلغ اسم مشجعه إلى الشرطة للتحقيق معه؛ بعدما راجع لقطات مصورة بعد مزاعم بشأن توجيه أحد مشجعيه لألفاظ عنصرية إلى الدولي الإنجليزي.
وانتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت لمشجع يصيح أمام سترلينغ عندما توجه لإحضار الكرة خلف المرمى، لكن الدولي الإنجليزي رد على الاساءة بابتسامة.
وذهب سترلينغ لإحضار الكرة من جانب الملعب، خلال الشوط الأول حيث تعرض لإساءة عنصرية.
وكجزء من التحقيق تقوم السلطات بجمع اللقطات المتوفرة بما في ذلك الصوت الذي ربما تم التقاطه في الملعب، لكن لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.
وتحدث لاعب ليفربول السابق بنفسه عن الواقعة قائلًا: “فيما يتعلق بما قيل في مباراة تشيلسي كما ترون من خلال ردة فعلي، كان عليّ أن أضحك لأنني لا أتوقع أي تحسن”.
وقال سترلينغ (24 عامًا) أيضًا إنه يعتقد أن اللاعبين السود واللاعبين البيض لا يعاملون بشكل متساوٍ من قبل وسائل الإعلام، وإنه يعتقد أن الصحف ساعدت في “إثارة العنصرية والسلوك العدواني”.