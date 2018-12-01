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التجمع اليمني للاصلاح

سفير يمني  يقدم أوراق اعتماده للملك التايلندي

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مارب برس - صنعاء
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قدم السفير الدكتور عادل محمد باحميد اليوم بالقصر الملكي بالعاصمة التايلندية بانكوك أوراق اعتماده لجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند سفيراً غير مقيم ومفوضاً لليمن لدى مملكة تايلاند.

وخلال مراسيم تقديم أوراق الاعتماد نقل باحميد تحيات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى ملك مملكة تايلاند وتهانيه له بمناسبة توليه ملكاً للبلاد خلفاً للملك الراحل .. معرباً عن اعتزاز الحكومة اليمنية بعلاقات الصداقة التي تربط البلدين، مؤكداً حرصه على الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيراً في معرض حديثه إلى آخر المستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية سياسياً وعسكرياً وإنسانياً، وحرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام.

‌‎ومن جانبه رحّب جلالة الملك التايلندي بالسفير باحميد، مؤكداً أنه سيلقى كل الدعم والمساندة لإنجاح مهامه كسفير لبلده لدى مملكة تايلند، معرباً عن تمنياته بحلول السلام في اليمن وازدهار العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة القطاعات.

حضر مراسيم تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي والمستشار غسان العرشي مسؤول العلاقات الثنائية لدول التمثيل غير المقيم بالسفارة اليمنية بكوالالمبور.

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