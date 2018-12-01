محمد بن سلمان يتحدث إلى مندوب قطر في قمة الخليج

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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بدا ابن سلمان والمريخي مبتسمان خلال حديثهما، وهما يسيران رفقة بقية رؤساء الوفود الخليجية- جيتي

أظهرت مشاهد بثتها قناة الإخبارية السعودية، حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس الوفد القطري في قمة الخليج بالرياض.

وبدا ابن سلمان والمريخي مبتسمان خلال حديثهما، وهما يسيران رفقة بقية رؤساء الوفود الخليجية.

وترأس المريخي وفد قطر، نيابة عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وهو يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

يشار إلى أن الإعلام السعودي الرسمي، تجاهل تغطية وصول الوفد القطري، ومشاركته في القمة الخليجية.