دولة خليجية تمنح الجنسية ليمنيين وترخص لهم الجمع بين جنسيتين

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منحت سلطنة عمان امس الأحد 9 ديسبمر /كانون الاول 2018م، الجنسية لمواطنين يمنيين ورخصت لهم في الجمع بين الجنسيتين العمانية واليمنية.
ونص مرسوم سلطاني نشرته الجريدة الرسمية للسلطنة، يوم الأحد على ان "تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، ويرخص لهم في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية اليمنية".
وفي القائمة المرفقة، ورد اسم الشيخ مبارك ناجي هادي عجيم وعدد من افراد عائلته.
وينتمي "الشيخ عجيم" الى محافظة المهرة، وهو أحد الوجهاء المقربين من السلطنة في المحافظة.
وسبق أن منحت السلطنة الجنسية لأسرتي القيادي في الحراك الجنوبي حيدر أبوبكر العطاس، ونجل آخر سلاطين المهرة الشيخ عيسى بن عفرار. منتصف العام 2017م.