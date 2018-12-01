الحكم بإعدام قاتل ومغتصب الطفلة «آلاء الحميري» - شاهد الجاني

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة إب (وسط اليمن) صباح اليوم الاثنين 10 ديسبمر /كانون الاول، حكماً بالإعدام على مغتصب وقاتل الطفلة آلاء يوسف الحميري.
واصدرت المحكمة برئاسة القاضي غمدان داجنة الحكم الإبتدائي ضد المتهم بالجريمة بالإعدام والتعزير ويدعى (يوسف الثوابي).
وطبقا لمصدر قضائي بأن الحكم جاء بناء على اعترافات الجاني واقراره بالجريمة وتضمن الحكم إدانته بالتهم المنسوبة إليه وهي الاختطاف والاغتصاب والقتل العمد واعدامه نتيجة الجرائم التي ارتكبها.
وبحسب المصدر فإنه سيتم الرفع بحكم الأعدام بحق الجاني يوسف الثوابي اليوم الى المحكمة العليا وذلك للمصادقة عليه ومن المتوقع أن ينفذ الحكم الأيام القليلة القادمة في ميدان جبلة الرياضي وامام الناس ليكون عبرة لغيرة من أصحاب الجرائم وأعمال القتل والتي زادت حدتها وبشاعتها في السنوات الأخيرة.
وشهدت محافظة إب اليومين الماضيين تظاهرات حاشدة وغاضبة مطالبة بسرعة محاكمة الجاني وإعدامه في ساحة عامة ليكون عبرة للآخرين.
وخطفت الطفلة آلاء يوسف الحميري (9 أعوام) من مدينة جبلة، يوم الثلاثاء الماضي، وكشف عن جثتها مساء الجمعة الفائتة مقتولة خنقاً بأحد الأحياء، بعد أن وُضعت في كيس كبير.
وقوبل الحكم بارتياح شعبي غير مسبوق وسط مطالبات واسعة بسرعة تنفيذ حكم الاعدام بساحة عامة.