مبادرة المبعوث حول «تعز» تبدأ بوقف القتال وتتضمن فتح المطار - تعرف على أبرز بنودها

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قدم المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث مبادرة تخص مدينة تعز ، بالتزامن مع مبادرة اخرى تتعلق بميناء ومدينة الحديدة.

وتنص مبادرة غريفيث - بحسب مسودة اطلع عليها مأرب برس- على وقف القتال في تعز وفتح المعابر والمطار بناء على اتفاق ظهران الجنوب الموقع عام 2016

كما نصت على تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق تعز.

وتضمنت مبادرة المبعوث اشارة الى ان تنفيذ الاتفاق على مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى فتح طريق «صنعاء - إب - الحوبان» بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار ، وفي هذا اشارة الى رفع حصار المليشيات المفروض منذ سنوات على المدينة.