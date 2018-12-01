أول تهديد من «غريفيث» للمتحاورين في السويد وتحديد موعد انتهاء المشاورات مبادرة المبعوث حول «تعز» تبدأ بوقف القتال وتتضمن فتح المطار - تعرف على أبرز بنودها تعرف على أول لاعب عربي احترف بأوربا وفاز بالدوري الاسباني عاجل - التوصل الى اتفاق وآلية لتبادل «الجثامين والاسرى والمعتقلين» وتحديد مكانين لتجميعهم ونقلهم عاجل - النص الكامل لمبادرة المبعوث بشأن ميناء ومدينة الحديدة «16 بندا الثاني ينص على انسحاب المليشيات» ترامب يواجه المساءلة والسجن رسائل وهمية على الفيس بوك .. احذر منها وزير يمني يتحدث عن شرط لتحقيق السلام باليمن «نشوان».. قصة مواطن يمني دخل جحيم سجون الحوثي احصائية مروعة لاعداد المختطفين في سجون الحوثي
قدم المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث مبادرة تخص مدينة تعز ، بالتزامن مع مبادرة اخرى تتعلق بميناء ومدينة الحديدة.
وتنص مبادرة غريفيث - بحسب مسودة اطلع عليها مأرب برس- على وقف القتال في تعز وفتح المعابر والمطار بناء على اتفاق ظهران الجنوب الموقع عام 2016
كما نصت على تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق تعز.
وتضمنت مبادرة المبعوث اشارة الى ان تنفيذ الاتفاق على مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى فتح طريق «صنعاء - إب - الحوبان» بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار ، وفي هذا اشارة الى رفع حصار المليشيات المفروض منذ سنوات على المدينة.