التوصل الى اتفاق وآلية لتبادل «الجثامين والاسرى والمعتقلين» وتحديد مكانين لتجميعهم ونقلهم

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت مصادر في المشاورات الجارية في السويد انه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية، فيما يتعلق بتبادل الاسرى والمعتقلين والجثامين ، الأولى تتولى تبادل جثامين قتلى الطرفين.

وتتولى الثانية الترتيب لتبادل الأسرى حيث تم الاتفاق على تجميع أسرى ومعتقلي الشرعية لدى الميليشيات في صنعاء ونقلهم جوا إلى مطار سيئون في حضرموت، وكذلك تجميع أسرى الميليشيات في سيئون ونقلهم جوا إلى صنعاء وذلك بإشراف ومشاركة أممية ومن الصليب الأحمر الدولي.

أما اللجنة الثالثة فستبدأ العمل لاحقا للتحقيق في ملفات المفقودين ومن ثم الإفراج عن أي عناصر معتقلة عند أي من الطرفين، لم تُقدم أسماؤهم في الكشوفات التي جرى تبادلها.

وتوقعت المصادر أن يتم خلال الـ 48 ساعة القادمة تبادل الإفراج عن 200 أسير من كل طرف دفعة أولى كبادرة حسن نية، في حين يطالب الوفد الحكومي البدء بالإفراج عن القادة الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن 2216، يتقدمهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي .