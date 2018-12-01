عاجل - النص الكامل لمبادرة المبعوث بشأن ميناء ومدينة الحديدة «16 بندا الثاني ينص على انسحاب المليشيات»

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 5411

حصل مأرب برس على مسودة مبادرة تخص الحديدة قدمها المبعوث الاممي الى اليمن الى وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين.

وفي ابرز ما تضمنته المبادرة ما نصت عليه من انسحاب كامل للمليشيات والوحدات العسكرية من مدينة الحديدة والميناء.

وبحسب مبادرة جريفيث تتولى القوات الامنية من خفر السواحل المعينة قبل سبتمبر 2014 مهام امن الميناء وادراته تكون مسئولية الاشخاص المعينين قبل هذا التاريخ ، على ان تذهب ايرادات الميناء للبنك المركزي في الحديدة.

الى ذلك أكد أعضاء الوفد الحكومي أنهم سيردون على المبادرة اليوم، وأن الرد الحكومي سيرتكز على التعاطي بإيجابية مع الجوانب الإنسانية وما يخدم المواطنين، وفي الوقت ذاته عدم التفريط بالسيادة، أو الانتقاص منها.

فيما يلي نص المبادرة المكونة من 16 نقطة /