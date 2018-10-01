أول تهديد من «غريفيث» للمتحاورين في السويد وتحديد موعد انتهاء المشاورات مبادرة المبعوث حول «تعز» تبدأ بوقف القتال وتتضمن فتح المطار - تعرف على أبرز بنودها تعرف على أول لاعب عربي احترف بأوربا وفاز بالدوري الاسباني عاجل - التوصل الى اتفاق وآلية لتبادل «الجثامين والاسرى والمعتقلين» وتحديد مكانين لتجميعهم ونقلهم عاجل - النص الكامل لمبادرة المبعوث بشأن ميناء ومدينة الحديدة «16 بندا الثاني ينص على انسحاب المليشيات» ترامب يواجه المساءلة والسجن رسائل وهمية على الفيس بوك .. احذر منها وزير يمني يتحدث عن شرط لتحقيق السلام باليمن «نشوان».. قصة مواطن يمني دخل جحيم سجون الحوثي احصائية مروعة لاعداد المختطفين في سجون الحوثي
تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورات جاء فى نصها "تعذر الاتصال بالخادم وأصبحت ممنوع من رد النكز الرجاء من كل الأصدقاء سرعة التعليق بملصقات" والتى يطالبون فيها أصدقاءهم بضرورة رد النكز لهم أو التعليق على منشورهم ببعض الملصقات، وهو الأمر الذى انتشر بشكل كبير بين الكثير من المستخدمين على شبكة "فيس بوك".
￼
لكن فى حقيقة الأمر هذا أمر خاطئ تمامًا، إذ لم تعلن "فيس بوك" رسميًا عن وجود أى خطأ بخوادمها أو مشكلات قد تواجه مستخدميها، كذلك فإن منتديات الدعم الفنى والمواقع المتخصص في اكتشاف ومتابعة أعطال "فيس بوك" لم تكشف عن اكتشافها لأى عطل بالشبكة الاجتماعية، لكن على ما يبدو أن هذا مجرد حملة وهمية تم إطلاقها لخداع مستخدمى فيس بوك.
ويجب ملاحظة أنه لا توجد أي علاقة بين حظر الحساب والنكز، إذ أن النكز ما هو إلى وسيلة لتنبيه الأصدقاء والإشارة لهم، كما أن التعليق بملصقات لا يؤدى إلى حدوث أي شىء يتعلق بشبكة فيس بوك أو فك الحظر أو غيرها من الأمور التى تم الترويج لها على الشبكة الاجتماعية.
￼
ويعد مثل هذا الرسائل أو المنشورات، من ضمن الأخبار الوهمية التى تحول فيس بوك وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعية التصدى لها ومنع انتشارها بكثرة بين المستخدمين من خلال توفير العديد من الأدوات التى تساعدها في ذلك