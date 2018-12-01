مشاورات السويد.. لجنة الأسرى تنهي اجتماعها الأول بألية تنفيذية وفق 5 محاور

الإثنين 10 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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انتهى، مساء الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول، الاجتماع الأول للجنة تسليم الأسرى من قبل وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في مشاورات السويد ضمن خطة إجراءات بناء الثقة.

رئيس لجنة تسليم الأسرى بوفد الحكومة الشرعية هادي هيج قال ان الوفد الحكومي يسعى لإنهاء الأزمة اليمنية سياسيا، وان اللجنة ناقشت في اجتماع اليوم، الآلية التنفيذية لتبادل الأسرى وفق خمسة محاور.

وقال: «تم تحديد خمسة محاور لتسليم الأسرى وهي: التوقيت الزمني، مواقع تبادل الأسرى، اللجان المختصة بتسليم الأسرى من قبل الطرفين، تبادل القوائم، الجانب الأمني».

وتابع «هادي هيج»: «سار اجتماع اللجنة في يومه الأول على مايرام رغم بالرغم من محاولات وفد ميليشيا الحوثي وضع العقبات»، مشيرا الى انه من المفترض ان يتم تسليم كشوفات أسماء الأسرى غداً.

وأشار الى انه لا تتوفر حتى الآن أعداد الأسرى المتواجدين لدى ميليشيا الحوثي، مؤكدا ان وفد الحكومة جاد في جميع خطواته نحو إجراءات بناء الثقه لإنهاء معاناة الشعب اليمني.