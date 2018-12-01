لجنة الصليب الأحمر تؤكد استعدادها للعب دور في تبادل الأسرى باليمن

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها مستعدة للعب دور في تبادل الأسرى باليمن، وعبرت عن أملها في أن يبني اتفاق تبادل الأسرى بين الطرفين المتحاربين الثقة بينهما من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب.
وأشار المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) فابريزيو كاربوني، إلى الترحيب بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية، والذي يقضي بالإفراج عن محتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم، ونحن عازمون على المساعدة في تيسير نقل أفراد العائلات التي شتت شملها، ولم شملها من جديد.
وأكد أن هذه الخطوة إحدى الخطوات الإيجابية الأولى التي تتخذ من أجل اليمن منذ وقت طويل، متأملا أن يساعد هذا الاتفاق في بناء الثقة المطلوبة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.
وأضاف: طلب من اللجنة الدولية أن تؤدي دورها بوصفها وسيطا محايدا وأن تقدم الدعم الفني، وتمكنا من الوصول إلى بعض المحتجزين، وأثناء زياراتنا للمحتجزين تحققنا من ظروف احتجازهم وساعدنا في إقامة اتصال بين المحتجزين وذويهم.
وأكد أن لم شمل العائلات المشتتة أعظم الإسهامات التي تقدمها اللجنة الدولية، ومما لا شك فيه أن دور اللجنة الدولية بوصفها وسيطا محايدا وخبرتها في مسألة الاحتجاز سيساعدان في ضمان نجاح العملية.
وكان كاربوني صرح في وقت سابق للصحفيين بأن العدد المقدر للمحتجزين في اليمن يتراوح بين خمسة آلاف وثمانية آلاف محتجز يمني.