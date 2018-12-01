التحالف يعلن منح 17 تصريحاً لسفن متوجهة إلى ميناء الحديدة

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، أنه تم إصدار 17 تصريحا لسفن متوجهة لليمن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.
كما أكد أن ميليشيات الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن إلى الموانئ اليمنية، لتفريغ حمولتها، موضحاً أن قوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يوماً.
إلى ذلك، أوضح أنه تم إصدار 153 تصريحا بريا وجويا وبحريا ولحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة، بمعدل 11 تصريحا جو، و 17 تصريحا بحريا، و 10 تصاريح برية، و 115 تصريح لحماية القوافل.
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