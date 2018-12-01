بمشاركة اليمن.. المنتدى الدولي للهجرة والتنمية يختتم أعماله في «المغرب»

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اختتمت امس السبت 8 ديسمبر 2018م في مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة أعمال المنتدى الدولي الحادي عشر لقضايا الهجرة والتنمية .

وشارك في المنتدى الذي نظمته وزارة الهجرة والمغاربه العاملين في الخارج المغربية وبالتعاون مع ألمانيا والأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية قرابة الفين مشارك ومشاركة من مختلف دول العالم .

ومثّل بلادنا كلا من وزير المغتربين علوي بافقيه والسفير عزالدين الاصبحي سفير بلادنا لدى المملكة المغربية

وناقش المنتدى الدولي قضايا الهجرة وكيفية العمل على الاستفادة من الهجرة لتكون فعلا ايجابيا لتعزيز التنمية وضرورة إعادة النظر في سياسة الدول التي تقف ضد حركة الهجرة وتنظيم القضايا بما يضمن احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

وأكد المؤتمر على دعمه لمشروع الاتفاق الدولي الخاص بالهجرة والذي تعده الأمم المتحدة وسيناقش ابتداء من غد في المؤتمر الدولي للاتفاقية الدوليه للهجرة وبمشاركة دوليه واسعه حيث من المتوقع ان يحضر المؤتمر خمسة آلاف شخصيه من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني

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