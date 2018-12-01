الحوثيون يفجّرون مسجداً شرقي الحديدة

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قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأحد 09 ديسمبر 2018م بقذائف الهاون منازل المواطنين في حي المنظر بمديرية الحوك جنوب محافظة الحديدة.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، أن الميليشيات الإنقلابية تواصل عملياتها الإجرامية وانتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة.. موضحاً أن قصفها لحي المنظر خلف أضراراً بالغة بالمنازل والمساجد والمتاجر.
إلى ذلك أقدمت مليشيات الحوثي على تفجير مسجد شرق مدينة الحديدة بعد تفخيخه بالألغام والعبوات الناسفة.
وذكرت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي فجّرت المسجد بالألغام والعبوات الناسفة التي وضعتها في حُفرٍ بجانب أعمدة المسجد.
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