الإعلان عن جولة مشاورات ثانية ستحتضنها دولة خليجية ومسؤول أممي يكشف ما تم إنجازه في «السويد» حتى اللحظة

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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قالت مصادر أممية، مساء الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول، إن مشاورات السلام في السويد ستنتهي الخميس أو الجمعة، وليس الثلاثاء، وان جولة مشاورات ثانية ستعقد في يناير المقبل في الكويت.

وقالت المصادر أن «مائدة المشاورات لن تبني السلام في اليمن لكنّها قد توقف الحرب»، مشيرة الى ان «المهمة هي الوصول إلى اتفاق، وليس إصدار الأحكام حول ما يرتكبه الآخرون».

واعتبر المسؤول الأممي ان ما تم انجازه في «السويد» «تقدم مدهش»، لافتاً إلى أن «الطرفين عَمِلا من أجل هذا التقدم»، بحسب ما نقلت وسائل اعلام عربية ودولية.

ووفق المصادر فقد تم عقد اجتماع أوّلي للجنة الأسرى، مؤكدة ان «هادي وعبد الملك وضعا أولويّات حول ملفّ تبادل الأسرى، ونريد الإفراج عن أشخاص أثناء وجودنا هنا، كما أن هناك مجموعة من الخبراء الفنيين لمناقشة موضوع البنك المركزي».

وفيما يتعلق بتعز، وفق المصادر، فإنه يتم بحث إمكانية إيقاف إطلاق النار وتأمين الممرّات وهو ما يتم العمل عليه في المشاورات.

وقالت المصادر إنه «تم بحث فتح مطار صنعاء والحكومة لديها وجهة نظر والأمم المتحدة ستساعد في حل ذلك».

كما ناقشت المشاورات إمكانية إحراز تقدم في الحديدة، ونقلت المصادر قلق المسؤولين الأمميين بشأن ما يتعلق بالميناء والهجمات.

كما بحثت المشاورات تدخل الأمم المتحدة كداعم للميناء والمدينة «لكنّها مسألة كبيرة وخلال اليومين القادمين سيتم معرفة نسب النجاح».

وكشفت المصادر عن جولة ثانية للمشاورات ستعقد في النصف الثاني من يناير، والبعض يتحدث عن الكويت كمكان لهذه الجولة الثانية.

وأكدت المصادر أن الأمم المتحدة ستواصل بالطبع إدانتها لأي هجوم على ميناء الحديدة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات متواصلة في الحديدة، ولكنّ السعودية والإمارات أبدتا موافقتهما على التوقف عن التقدم العسكري، لإتاحة الفرصة للسلام.